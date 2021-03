Corona-Verstöße : Nachts mit Bollerwagen durch die Stadt gezogen

Immer wieder treffen sich Jugendliche nachts an der Total-Tankstelle in Sternberg

Brüel, Sternberg, Crivitz | Die Sternberger Polizei musste am Wochenende erneut Verstöße gegen die Corona-Auflagen feststellen. In Crivitz zogen mehrere Jugendliche in der Nacht zum Sonntag mit einem Bollerwagen durch die Innenstadt. In Sternberg hatten sich in den Nächten zu Sonnabend und zu Sonntag junge Leute an der Total-Tankstelle versammelt. Arbeiter bei Schachtarbei...

