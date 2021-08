Mehr Containerplätze geplant : Zu viel Müll in Warin

Warins Bauhofleiter Sören Boccius schlägt Alarm: „Es ist eine absolute Katastrophe“

Warin, Klein Labenz | Müll über Müll im Wariner Stadtgebiet: Und es wird augenscheinlich immer mehr! „Es ist eine absolute Katastrophe“, schimpft Bauhofleiter Sören Boccius. Er und seine Kollegen müssen den Unrat letztlich wegräumen. Fast täglich haben sie am Containerplatz Am Kirchtor in der Zwei-Seen-Stadt zu tun. „Ganz schlimm ist es montags“ Die großen regulären ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.