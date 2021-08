Wariner Pflanzenbau-Genossenschaft : Landwirt Jonas Klaffki auf dem Weg zum Firmenchef

Der Geschäftsführer der Wariner Pflanzenbaugenossenschaft, Wolf-Dietmar Vetter, hält Ausschau nach einem Nachfolger und hat dabei den 24-Jährigen im Blick. Aktuell wird er im Betrieb eingearbeitet.

Groß Labenz, Trams | „Landwirt wollte ich schon immer werden, nie was anderes“, sagt Jonas Klaffki. Seit 1. April dieses Jahres ist er Assistent der Geschäftsführung bei der Wariner Pflanzenbau-Genossenschaft in Trams Ausbau und aktuell zuständig für den Getreide-Drusch-Komplex. Pflanzenbauchef Wolf-Dietmar Vetter sucht nach einem Nachfolger, will langsam etwas kürzer tre...

