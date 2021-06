Am Groß Labenzer See : Der Natur- und Ferienpark wird abschnittsweise geöffnet

Schon jetzt können Camper aus MV kommen, die Ferienwohnungen können ab dem 21. Juni belegt werden.

Klein Labenz | Der Natur- und Ferienpark „Am Groß Labenzer See“ steht endgültig in den Startlöchern. Nachdem die geplante große Eröffnung zum 1. Mai coronabedingt ausfallen musste und dafür an der Klein Labenzer Badestelle zum „Imbiss mit Hans am Strand“ unter den geltenden Abstandsregeln eingeladen wurde, wird der Ferienpark nun abschnittsweise eröffnet. Die Camper...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.