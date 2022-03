Eine Gemeinde macht sich fein : Bürgermeister ruft zum Frühjahrsputz in Kobrow auf

Olaf Schröder bittet Einwohner in allen Ortsteilen um Mithilfe. Am 26. März sollen in Kobrow und Wamckow die öffentlichen Plätze aufgeräumt und flott gemacht werden. Arbeitsgeräte sind mitzubringen.

Kobrow | Laub, Müll und reichlich Unrat hat sich über die Herbst- und Wintermonate auch in der Gemeinde Kobrow angesammelt. Bürgermeister Olaf Schröder möchte dem nun den Garaus machen und ruft zum Frühjahrsputz am 26. März in der Kommune auf. Lesen Sie auch: Gemeinde will Kinder- und Jugendarbeit wieder beleben Start für den Arbeitseinsatz ist um 9 Uhr ...

