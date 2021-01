Homeoffice im Rathaus : Bürgerbüro in Sternberg bleibt besetzt

Jetzt gilt das Recht auf Homeoffice: Im Sternberger Rathaus können Mitarbeiter seit November von zu Hause aus arbeiten.

Sternberg | Jetzt gilt offiziell in Deutschland des Recht auf Homeoffice. Für viele Arbeitnehmer auch im Sternberger Seenland ist es indes längst Normalität, zumindest einen Teil ihrer Arbeit von zu Hause zu erledigen. So auch im Sternberger Rathaus. Seit Anfang No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.