Brüel : Bürger unterstützen Jahrfeier und Spielplatzgestaltung finanziell

Spenden reichen von 50 bis 3500 Euro. Stadt begeht 2022 ihr 800-jähriges Jubiläum.

Brüel | In Brüel wollen Einwohner und Gäste vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2022 feiern. Mit Festgottesdienst, Frühschoppen auf dem Rathausvorplatz und Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt. Längst hat die Sonderkommission Stadtfest mit den Vorbereitungen begonnen. Die finanziellen Rahmenbedingungen für so ein Fest sind aber andere als vor 25 Jahren...

