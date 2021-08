Brüel : Kinder können wie Uroma mit Griffel oder Redisfeder schreiben

Der Freundeskreis der Heimatstube Brüel will bei Kindern mit spielerischen Angeboten Interesse für die Stadtgeschichte wecken. Fünftklässler haben ihren Besuch schon angekündigt.

Brüel | Der Griffel kratzt über die Schiefertafel. „Das erste viertel Jahr habe ich in der Schule auch noch auf der Schiefertafel geschrieben“, sagt Renate Bründel. Kinder könnten sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie ihre Urgroßeltern gelebt haben und ohne Technik ausgekommen sind. Warum den jüngsten Besuchern in der Heimatstube also nicht davon erzä...

