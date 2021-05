Brüel : Altstörche verteidigen ihr Brüeler Nest

Im Horst an der Feuerwehr werden seit Jahren Jungtiere aufgezogen. In anderen Orten bleiben Nester unbesetzt.

Brüel/Zahrensdorf | Das Schnabelklappern war heftig. Störche klappern, wenn sie Artgenossen begrüßen, aber auch, um Feinde zu vertreiben. So wie an diesem Nachmittag auf dem Nest an der Brüeler Feuerwehr. Während zwei Adebars in ihrem Nest standen, kreiste ein dritter über ihnen und versuchte sich zu nähern. Doch der Altstorch verteidigte sein Revier, so dass der Störenf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.