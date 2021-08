Brüel : Mit dem Fahrrad unterwegs zu standhaften Riesen

Von Natur-und Landschaftsführerin Verena Taubhorn erfahren die Tourteilnehmer, „wie man Steine zum Sprechen bringt und was Bäume bewegen“. Jetzt wieder am Sonntag.

Brüel | Rund um Brüel führt am Sonntag, 22. August, die Radwanderung mit der Natur-und Landschaftsführerin Verena Taubhorn aus Brüel. In ihrer Freizeit ist sie viel mit dem Rad unterwegs und sammelt Informationen, Sagen und Mythen. Sie weiß, „wie man Steine zum Sprechen bringt und was Bäume bewegen“. Auf ihrer Tour, die sie „Standhafte Riesen“ überschrieben h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.