Brüel : Jetzt sichere Fahrt für Radfahrer

„Es funktioniert“. Ein Radfahrer kommt aus Richtung Roter See.

von Roswitha Spöhr

05. August 2019, 05:00 Uhr

An der Kreuzung Brüeler Umgehungsstraße hält er an und drückt den Taster an einem kleinen Mast nahe der Ampel. Und die schaltet um. Dank des Tasters haben nun auch Fußgänger und Radfahrer die Möglichkeit, sicher über die Kreuzung zu kommen. Wie SVZ berichtet hatte, wurden sie zuvor von der Anlage nicht erkannt. Den Hinweis hatte das Straßenbauamt Schwerin zum Anlass genommen, um die Signalisierung an dieser Stelle zu überprüfen und dann einen Taster am Mast installieren lassen.