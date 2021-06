Brüel : Hortkinder legen Steingarten an und bauen eine Sommerküche

Für die Erst- bis Drittklässler in Brüel gibt es sechs Wochen Sommerferienspaß und jede steht unter einem anderen Thema. Es wird spannend.

Brüel | Den richtigen Platz haben die Hortkinder schon gefunden. In einer Ecke des Brüeler Schulhofes könnte ein kleiner Steingarten entstehen. Gleich in der ersten Ferienwoche werden sich die Erst- bis Drittklässler, die den Brüeler Hort der Volkssolidarität besuchen, an die Umsetzung machen. Teamleiterin Wenke Suhr erinnert an das Hochbeet auf dem Schulhof....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.