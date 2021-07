Einsatz in Brüel : Feuerwehrleute retten Pferd aus einem Graben

Erfolgreicher Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Brüel. Mit weiteren Helfern und einem Kran konnte das hilflose Tier auf die Koppel gezogen werden.

Brüel | Das ging noch einmal gut: Mit vielen Helfern gelang es am frühen Freitagnachmittag in Brüel, ein Pferd aus einem Wassergraben zu retten. Das Tier war in der Nähe der Kläranlage in den Graben gefallen und konnte sich nicht selbst befreien. Das berichtet Torsten Reiher, Wehrführer in Brüel. Mit dem Kran der Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft Brüel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.