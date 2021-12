Im Mehrgenerationenhaus Brüel : Festtagsmenü mit Rouladen und Mecklenburger Rote Grütze

Im Brüeler Mehrgenerationenhaus wurde am Montag zum Weihnachtsessen eingeladen. Im Januar wollen alle Gruppen mit eigenen Ansprechpartnern weitermachen.

Brüel | In der Küche des Mehrgenerationenhauses in Brüel zerkleinern Birgit Reinke und Anke Zelas das Schwarzbrot – eine der Zutaten für die Mecklenburger Rote Grütze. Für die Nachspeise beim Weihnachtsmenü am Montag ist Birgit Reinke zuständig. Die 76-Jährige hatte sie einmal beim „Kochen und Essen“ zubereitet. Das kam sehr gut an. Um den Rotkohl und die Rou...

