Brüel : Eingeschaltete Mikrowelle löst Rauchmelder aus

Warnton rief in der Brüeler Feldstraße aufmerksame Bürger auf den Plan. Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen.

Brüel | Die Mikrowelle arbeitete auf höchster Stufe. Doch der Brüeler hatte die Brötchen darin offenbar vergessen, so dass der Rauchmelder in einer Wohnung in der Brüeler Feldstraße auslöste. Die Pieptöne hörten am Dienstagabend auch zwei junge Erwachsene und wählten den Notruf 112. Weiterlesen: Experten warnen: Darum sollten Sie jetzt Ihre Rauchmelder kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.