Brüel : Bibliothek bekommt Geld für Technik und Möbel

Der Computer ist veraltet, viele Möbel sind verschlissen oder fehlen. Dank einer Förderung kommt Brüel dem Ziel, einen Begegnungs- und Kommunikationstreffpunkt zu schaffen, näher

Brüel | Das ist mein Lieblingsautor, sagt Simone Borchardt. Sie hat mehrere Bücher von Sebastian Fitzek in der Brüeler Stadtbibliothek entdeckt. Die neu in den Bundestag gewählte CDU-Abgeordnete ist am Montag in die Brüeler Einrichtung gekommen, um einen Zuwendungsbescheid über 5100 Euro für Technik und Möbel zu übergeben. Das Geld stammt aus dem Soforthilfep...

