Brüel : Ab sofort dürfen Fahrzeuge unbegrenzt parken

Zwei kleine Schilder in der Schweriner Straße haben seit Jahren für Unmut bei Anwohnern gesorgt. Am Montag wurden sie abgebaut. Es ist ein erster Schritt in der Umsetzung des Verkehrskonzeptes.

Brüel | Birgit Beyer und Jens Lotz kommen zufällig vorbei und glauben ihren Augen nicht zu trauen. Christian Scholz, Vorarbeiter im Brüeler Bauhof, schraubt die beiden kleinen Schilder in der Schweriner Straße ab, die das Parken von Montag bis Freitag auf zwei Stunden begrenzen. „Das war ja nicht mehr notwendig, weil es keine Einkaufsstraße mehr gibt“, sagt B...

