Sternberger Seenland : Jetzt können Sternberger endlich wieder Bücher ausleihen

Lange Zeit war die Bibliothek in Sternberg geschlossen. Übergangsweise übernehmen zwei Frauen die Arbeit. Neue Bibliothekarin wird gesucht.

Sternberg | Bücherfans hatten es in Sternberg schwer. Die Bibliothek war über Monate geschlossen. Doch jetzt können Interessenten wieder in die Ausleihe kommen. Montags von neun bis elf Uhr sowie donnerstags von neun bis elf und von 16 bis 18 Uhr ist geöffnet. Um die Leser kümmern sich vorerst Petra Rauchfuß und Karin Taubenheim. Zumindest solange, bis die Stadt Sternberg wieder eine Bibliothekarin auf Basis eines 450-Euro-Jobs hat. Erste Gespräche mit Bewerbern stehen jetzt an, sagt Bürgermeister Armin Taubenheim. Petra Rauchfuß und Karin Taubenheim organisieren Ausleihe Die Frau, die zuletzt diesen Job hatte und leider durch Krankheit ausgefallen war, hat gekündigt. Damit es nach langen Schließungszeiten überhaupt wieder eine Bücherausleihe gibt, halten jetzt erst einmal die Archivarin der Stadt Sternberg Petra Rauchfuß und die Frau des Bürgermeisters Karin Taubenheim den Betrieb über wenige Stunden in der Woche aufrecht. „Es war Zeit. Die Leute warteten darauf“, sagt Petra Rauchfuß. Ab diesen Montag stehen die Türen wieder offen Sternbergs Bibliothek befindet sich im Gebäudekomplex mit der städtischen Kindertagesstätte am Finkenkamp und gleich gegenüber der Grundschule. Schüler und auch ältere Bürger gehören vor allem zu den Nutzern, erfährt unsere Redaktion. In der vergangenen Woche musste die Bibliothek noch einmal für eine Woche geschlossen werden. Es war eine Renovierung wegen eines Wasserschadens nötig, sagt Bürgermeister Taubenheim. Aber ab diesen Montag stehen die Türen wieder offen. Bibliothek Sternberg ist seit 100 Jahren in Betrieb Die Bibliothek, die in diesem Jahr immerhin 100 Jahre ununterbrochen in Betrieb ist, soll wieder aufleben, erhofft sich der Bürgermeister. Die Stadt habe hier in den vergangenen Jahren über Fördergelder einiges investiert - so in Bücherkisten, Regale, Sitzkissen und Bücher. Es gab auch einen Leseclub, der leider inzwischen eingeschlafen ist. Zwischenzeitlich gebe es schon wieder Anmeldungen von neuen Lesern, ist von Petra Rauchfuß zu erfahren. Weiterlesen: Stadtbibliothek sucht Bibliothekarin und Vorleser Idee von der Amtsbibliothek scheiterte Anders als in den anderen Städten im Sternberger Seenland Brüel, Warin und Neukloster, wo die Bibliothekarinnen halbtags oder ganztags sozialversicherungspflichtig angestellt sind, läuft die Einrichtung in Sternberg allerdings nur auf der Grundlage von geringfügigen Beschäftigungen. Diesen Kurs hatte die Stadt vor Jahren eingeschlagen. Der heutige Bürgermeister Armin Taubenheim verweist darauf, dass Bibliotheken zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune gehören. Angesichts der Nutzerzahlen hält er die bisherigen Öffnungszeiten für ausreichend. Taubenheim hatte zwischenzeitlich die Initiative ergriffen, für Sternberg, Brüel und Dabel eine gemeinsame Amtsbibliothek zu schaffen, war mit seinem Vorschlag aber in den Nachbarkommunen gescheitert. In Neukloster wurde das Personal aufgestockt Ganz anders ist die Personalsituation übrigens in Neukloster. Silke König, die ganztags beschäftigt ist, wird jetzt von einer zweiten Kollegin halbtags unterstützt. Es gebe auch genug zu tun, sagt die langjährige Bibliothekarin. Es gibt in Neukloster unter anderem Vorlesestunden für sieben Gruppen aus den Kindertagesstätten, den Leseclub in der Kinderbibliothek und viele andere Aktivitäten. Die Stadtbibliothek Neukloster bleibt vom 7. bis 28. Februar wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Abgabe von Medien und die Ausleihe von Kinderliteratur ist weiterhin möglich, teilt die Bibliothek mit. Weiterlesen: Leseförderung mit vollem Stimm- und Körpereinsatz in Neukloster Bibliothek bekommt Geld für Technik und Möbel ...

