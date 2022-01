Bad Kleinen : Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Der Fahrer kam auf die Gegenfahrbahn und wies hinterher einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille auf.

Bad Kleinen | Am Mittwochabend kam es in der Wismarschen Straße in Bad Kleinen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn fuhr, während das entgegenkommende Fahrzeug noch auf den Bürgersteig ausweichen konnte. Weil lediglich die Außenspiegel beschädigt wurden, beläuft sich der Sachschaden auf nur 800 Euro. Verletzt wurde ebenfalls niemand...

