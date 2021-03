Bei Woserin und Tarnow : Kunst am Straßenrand

Hölzerner Pfau auf Baumstamm oder Stoff-Osterhase am Mast Nr. 20

Woserin, Tarnow | Wer mit offenen Augen unterwegs ist, kann so manches entdecken. Kunst an Straßenrändern etwa. Bei Woserin oder seit einigen Jahren bereits auch hinter Tarnow auf der Straße nach Bützow. Kraftfahrer, Radfahrer oder Fußgänger, die die speziellen Stellen kennen, halten an. Kunst am Mast Am Telegrafenmast mit der Nummer 20 an der Kommunalstraße nach...

