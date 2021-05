Baulandvergabe in Warin : Bonus für Familien und Einheimische

In der Landstadt Warin soll es bei vier zu vergebenden Baugrundstücken besondere Kaufanreize geben

Warin | Jetzt können auch die letzten vier Grundstücke im B-Plan Nr. 19 „Wohnen am Großen Wariner See“ bebaut werden. Dafür war zuvor ein Gebietstausch mit einem privaten Grundstückseigentümer nötig. Nachdem die Stadtvertretung am 29. April die Kaufpreise von 90 beziehungsweise 95 Euro pro Quadratmeter festgesetzt hatte, gab es am Donnerstag auf der nächsten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.