Bahnhofshotel in Brüel : Die erste Haushälfte glänzt bereits

Bürgermeister gibt sein Wissen gern weiter, um leerstehende Häuser nicht verfallen zu lassen

Brüel | Sie mutet schon ein bisschen düster an, die eine Hälfte des ehemaligen Bahnhofshotels in Brüel. Die Fassade ist schmutzig. An einigen Stellen bröckelt der Putz. Durch die fehlenden Fensterscheiben pfeift der Wind. Im Garten wuchern Sträucher und Unkraut. Doch der alte Glanz des 1889 erbauten Gebäudes in der Bahnhofstraße ist nicht ganz verbli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.