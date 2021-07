Weiße Krug : Bänke am Wanderweg um den Weißen See wurden erneuert

Gemeinde Blankenberg hat damit auf den Wunsch von Anwohnern reagiert. Zudem wurde das Netz auf dem Volleyballplatz am Blankenberger Badestrand wieder angebracht.

Weiße Krug/Blankenberg | Das Holz war morsch und unansehnlich: Auf die Bänke am Wanderweg um den Weißen See in Weiße Krug wollte sich niemand mehr setzten. „Es war ein Wunsch von Anwohnern, sie zu erneuern. Hier gab es immer Sitzgelegenheiten“, sagt Ralf Kähler, Bürgermeister der Gemeinde Blankenberg. Wieder angebracht hat die Gemeinde auch das Netz auf dem Volleyballplatz am...

