Arbeiten an der B192 : Durchfahrtsstraße in Warin wird in den Ferien zur Baustelle

Die Fahrbahndecke und teils auch die Tragschicht sollen erneuert werden. Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten.

Warin | Sommerferienzeit - Straßenbauzeit: Auch in diesem Jahr können die Kraftfahrer in der Seenlandregion die Uhr danach stellen. Die gesamten großen Ferien vom 21. Juni bis zum 31. Juli hindurch wird auf der Bundesstraße 192 in der Ortsdurchfahrt Warin gebaut. Dabei soll laut Auskunft des Straßenbauamtes Schwerin „die Fahrbahndecke und in Teilbereichen auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.