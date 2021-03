Bundesstraße 104 in Weitendorf : Reparatur an Behelfsbrücke abgeschlossen

Die Umleitung auf der Bundesstraße 104 wurde pünktlich wieder aufgehoben.

Weitendorf | Der Verkehr rollt wieder ohne Probleme über die Behelfsbrücke an der Bundesstraße 104 in Weitendorf. Am Dienstag war die Straße gesperrt gewesen, weil ein Stahlelement der Behelfsbrücke ausgetauscht werden musste. Etwa anderthalb Stunden vorzeitig konnte die Strecke um 16.34 Uhr wieder freigegeben werden. „Es lief alles planmäßig“, sagte Hilmar Pet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.