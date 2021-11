Alt Farben : Autofahrer rammt Trecker-Anhänger

Ein Auffahrunfall erfolgte auf gerader Strecke auf der Kreisstraße 10 kurz hinter Alt Farpen in Richtung Neuburg.

Alt Farpen | Auffahrunfall auf der Kreisstraße 10 in der Gemeinde Blowatz im Nordwestkreis: 800 Meter hinter dem Ortsausgang von Alt Farpen in Richtung Neuburg, auf Höhe eines Waldgebietes, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto auf gerader Strecke auf den Anhänger des vor ihm fahrenden Trecker-Gespanns. Zur Ursache konnte die Sprecherin der Wismarer Polizei am Mitt...

