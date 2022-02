Gemeinde Ventschow : Aufbau der neuen Spielplatzgeräte hat begonnen

Im neuen Wohngebiet am Erlengrund entsteht ein neuer Spielplatz, die anderen beiden der Gemeinde in Kleekamp und in der Straße des Friedens wurden und werden mit weiteren Geräten ausgestattet.

Ventschow | Zumindest am Sonnabendvormittag luden nach den doch eher tristen Tagen in der vergangenen Woche ein paar Sonnenstrahlen zum Spazierengehen oder zum Spielen auf dem Spielplatz ein. „Spielplatz“ ist dabei ein gutes Stichwort, passiert doch in der Hinsicht in der Gemeinde Ventschow gerade so einiges. Schon seit einigen Wochen lagern auf dem Parkplatz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.