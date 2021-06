Vollsperrung und Arbeiten auf der B192 : Zwei-Seen-Stadt Warin ist 16 Tage zweigeteilt

Die Straßenerneuerung auf der Bundesstraße 192 in Warin sorgt ab 21. Juni für Vollsperrung und Probleme auch für Einheimische. Die Stadtteile sind bis 6. Juli voneinander abgeschnitten.

Warin | Die Vollsperrung der Bundesstraße 192 in Warin dauert 16 Tage. „Vom 21. Juni bis zum 6.Juli. Plus oder minus ein zwei Tage“, so Bürgermeister Björn Griese. Das sei das Ergebnis der jüngsten Bauberatung. Die Straßensperrung soll am kommenden Montag ab 9 Uhr erfolgen. Dann beginnen die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen dem Wehr und der Straße Am Markt...

