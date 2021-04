Angebot für Leseratten : Kein Publikumsverkehr, aber Ausleihe in der Brüeler Stadtbibliothek

In der Brüeler Stadtbibliothek können Leser auch in der Pandemie weiterhin Medien bekommen

Brüel | In der Bibliothek Medien ausleihen trotz Pandemie? Das ist möglich, sagt Sabine Saalmann, Leiterin der Brüeler Stadtbibliothek. „Für den Publikumsverkehr ist die Bibliothek geschlossen, sich in den Räumen aufzuhalten, geht also nicht.“ Leser können Bücher ausleihen und abgeben zu einem mit der Bibliothekarin vereinbarten Termin. Der kann telefonisch u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.