Aus den Kirchengemeinden : Sonntag finden Andachten und Gottesdienste statt

Kirchengänger können sich in Brüel am Sonnabend wieder auf Corona testen lassen.

Sternberg/Brüel/Warin | In mehreren evangelischen Kirchen unserer Region wird am Sonntag zu Gottesdiensten oder Andachten eingeladen: in Sternberg um 9 Uhr – hier gibt es gedruckte Andachten vor der Kirchentür auch zum Mitnehmen –, in Dabel um 10.30 Uhr, in Jesendorf um 9 Uhr, in Warin um 10.30 Uhr und in Brüel um 10 Uhr. In Brüel besteht auch am Sonnabend wieder die Möglich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.