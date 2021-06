Brüel : Am neuen Spielplatz in der Feldstraße geht es vorwärts

Eine neue Lampe wird Weg und Platz ausleuchten. In der nächsten Woche wird der Zaun gesetzt. Mit dem beschlossenen Haushaltsplan gibt es grünes Licht für weitere Investitionen.

Brüel | Zartes Grün und rote Farbtupfer zur Straßenseite lassen schon erahnen, dass es hier bald kräftig blüht. Der kleine Weg, der von den Wohnblöcken in der Feldstraße in Brüel hinunter zum beliebten Weg entlang der Bahnschienen führt, nimmt immer mehr seine künftige Gestalt an. Frank Lübbe und Jörg Bredefeld vom Brüeler Bauhof bereiten am Montag das Setzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.