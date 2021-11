Sporthalle am Finkenkamp in Sternberg : Nach Auftragsvergabe an Elektriker können alle Firmen loslegen

Baukosten für die Sanierung der Sporthalle am Finkenkamp in Sternberg liegen nach Vergabe aller Aufträge bei rund 1,8 Millionen Euro.

Sternberg | Alle Aufträge für die Sanierung der Sporthalle am Finkenkamp in Sternberg sind vergeben. Der Schulverband Sternberg hat auf seiner jüngsten Beratung einer Elektrofirma den Zuschlag gegeben. Vorher waren die Firmen in allen anderen Gewerken beauftragt worden. „Jetzt können alle arbeiten“, sagt Schulverbandsvorsitzender Armin Taubenheim. Wann die derzei...

