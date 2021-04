Café am Sternberger Markt : Abschieds-Ständchen nach 23 Jahren für Bärbel Assmus

Die Witzinerin betrieb 23 Jahre lang das Café am Markt in Sternberg. Jetzt ist wegen Corona Schluss.

Sternberg | Ein Ständchen gab es für Bärbel Assmus zum Abschied. Der einstige Müllerbursche Dieter Krüger aus Dabel sowie „Bomber“ Gerd Müller aus Sternberg, die sich beide aus gemeinsamer 20-jähriger Fußballzeit bei Aufbau Sternberg her kennen, überraschten die Inhaberin des Cafés am Sternberger Markt am Freitag. Am letzten Tag, den das Lokal geöffnet hatte. ...

