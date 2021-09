Autobahnkreuz Wismar : Schwerer Unfall bei Wismar – Rettungshubschrauber kam aus Uelzen

Schwerer Unfall auf der A 14 beim Kreuz Wismar mit zweistündiger Vollsperrung sorgt für weitere Diskussion bei der Luftrettung

Wismar | Nichts ging auf der Autobahn 14 in Richtung Wismar. Nach einem Unfall eines Autofahrers unweit des Kreuzes Wismar am Freitag gegen 8.45 Uhr herrschte hier Vollsperrung. Der Fahrer, Jahrgang 1996, verletzte sich laut Auskunft der Wismarer Polizei dabei schwer und war im Fahrzeug eingeklemmt. „Er ist aber ansprechbar“, so Polizeisprecherin Jessica Lerke...

