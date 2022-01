800 Jahre Brüel : Mehr als ein Stadtfest: Das ist für das große Jubiläum geplant

Brüel hat dieses Jahr einiges vor. So sollen ein neues Wohngebiet erschlossen und Straßen saniert werden. Im Fokus steht aber auch die Festwoche zum 800. Geburtstag.

Brüel | Dieses Jahr soll es „richtig rund gehen“ in Brüel. Denn 2022 „kommen mehrere Fördermittelanträge zum Tragen“, sagt Bürgermeister Burkhard Liese. Und das werde auch Zeit, nachdem an einigen großen Vorhaben jahrelang geplant wurde und in den kommenden Monaten die zweite Hälfte seiner ersten Amtszeit beginnt. „Da darf dann auch schon mal was passieren.“ ...

