Corona-Demo in Sternberg : Knapp 50 Spaziergänger protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Den zweiten Montag in Folge hat in Sternberg eine Demonstration gegen die aktuelle Corona-Politik stattgefunden. Knapp 50 Teilnehmer gingen am Abend „spazieren“.

Sternberg | Jetzt geht es auch hier los. Das war die Vermutung, nachdem in der vergangenen Woche erstmals ein „Spaziergang“ in Sternberg stattgefunden hatte. Gewissheit sollte daraus aber erst diesen Montag werden, denn am Abend gingen in der Stadt erneut unangemeldet Gegner der aktuellen Corona-Politik auf die Straße, um ihren Unmut zu äußern. Größtenteils fried...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.