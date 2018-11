Warin : 50 000 Euro-Kur für den Park

von svz.de

13. November 2018, 11:27 Uhr

Vor zehn Jahren hat die Neugestaltung des August-Cords-Parks in Warin begonnen. Mit 50000 Euro sollte Warins grüne Lunge aufgewertet werden. Wie unsere Zeitung berichtete, wurde der Weg zwischen Seufzerbrücke und Kriegerdenkmal neu gestaltet und dann parallel zur Asphaltstraße, die von der Rückseite zu den Grundstücken in der Wismarschen Straße führt, ein Erdwall aufgeschüttet. Mit Parktaschen zur Straße hin. Was vor zehn Jahren umgesetzt wurde, stammt aus verschiedenen Konzeptideen, die von Studenten einer Neubrandenburger Hochschule erarbeitet und auch bei einer Einwohnerversammlung in Warin vorgestellt wurden.