31-Jährige nach Unfall schwer verletzt

15. Januar 2019, 08:09 Uhr

Bei einem Abbiegeunfall an der Autobahnabfahrt der A 14 bei Cambs wurde eine 31-jährige Frau schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine Golffahrerin am Sonntagabend beim Abbiegen von der Autobahn 14 auf die Bundesstraße 104 in Fahrtrichtung Schwerin den kreuzenden Verkehr nicht beachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Golf und einem Opel, der auf der B 104 in Richtung Cambs fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden neben der 31-Jährige auch der 38-jährige Opelfahrer und ein weiterer Insasse aus dem Golf verletzt. Die drei Unfallopfer wurden mit Rettungswagen in das nahe liegende Krankenhaus nach Schwerin gefahren.

Zudem waren die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt, so die vorläufige Bilanz der Polizei. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen, die Bundesstraße musste in dem Bereich für eine Stunde voll gesperrt werden. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden, die Ermittlungen dazu dauern an.