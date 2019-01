Sternberg : 1125 Euro für leidende Kinder gesammelt

von svz.de

08. Januar 2019, 06:24 Uhr

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Das war das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige zogen am vergangenen Wochenende rund 15 Kinder und Jugendliche mit erwachsenen Begleitern aus der katholischen Kirchengemeinde St. Pius durch Sternberg, Brüel und Umgebung, um die Weihnachtsbotschaft von der Geburt Christi zu verkünden. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ brachten die Mädchen und Jungen den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen. Sie besuchten auch die evangelische Gemeinde in Sternberg, die Polizei und die Diakonie in Wamckow. Allein in Sternberg und Umgebung sammelten die Sternsinger 1125,59 Euro für leidende Kinder in aller Welt. Auch aus der evangelischen Kirchengemeinde in Brüel waren erstmals Sternsinger unterwegs. Kinder mit Behinderung in Peru standen in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktion. Die Träger der Aktion, das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), wollen dazu beitragen, den Blick auf Kinder mit Behinderung zu verändern.