Sternberg : 110 000 Euro Mehrkosten in Sternberg

Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst wird bei einigen Kommunen im Seenlandgebiet für Probleme sorgen

von Roland Güttler

21. April 2018, 05:00 Uhr

Der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst wird den Etat der Stadt Sternberg in diesem Jahr „zusätzlich mit ca. 110 000 Euro belasten. 2019 kommen nochmals 75 000 Euro hinzu“, so Kämmerer Reinhard Dally gegenüber SVZ. Eine Lohnerhöhung von zwei Prozent war im laufenden Haushalt bereits eingepreist. „Übers Jahr gerechnet werden wir mit den drei Prozent Steigerung hinkommen, da das Geld erst ab März gezählt wird“, so Dally. Die Zusatzkosten sind in den Nachtragshaushalt, der im Juni beschlossen werden soll, laut dem Kämmerer „bereits eingeplant“.

Von den ca. 185 000 Euro an Mehrkosten werden „70 Prozent auf die Gemeinden als Amtsumlage umgelegt“, erläutert Reinhard Dally. Bei einigen Gemeinden dürfte das für Probleme sorgen. Dally denkt da an die Kommunen mit Haushaltskonsolidierungskonzept: Brüel, Kobrow, Blankenberg, Kuhlen-Wendorf, Kloster Tempzin und Weitendorf.

Die Sternberger Verwaltung nimmt die Verwaltungsaufgaben des Amtes Sternberger Seenlandschaft mit den beiden Städten Sternberg und Brüel sowie den zehn amtsangehörigen Gemeinden wahr.

In drei Stufen bekommen die zwei Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes insgesamt 7,34 Prozent mehr Geld.