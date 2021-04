Tönnisbach : Neue Brücke an Warins beliebtestem Wanderweg

Die alte, morsche und windschiefe Holzbrücke über den Tönnisbach wird endlich ersetzt.

Warin | Zwei Bagger, zwei Flussufer – und in der Mitte hing die neue, 16 Meter lange Alutrogbrücke für die Tönnisbach-Querung. In einem Stück in Süddeutschland gefertigt, wurde das Konstrukt per Tieflader am Dienstagmorgen bis nach Warin-Waldheim gebracht. Die letzten 200 Meter kam das 2,5 Tonnen wiegende Teil dann, an zwei Baggern hängend, über die Wiese zum...

