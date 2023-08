Das Schweriner Drachenbootfestival feiert mit 30 Jahren ein Jubiläum. Dutzende Teams sind an den Pfaffenteich nach Schwerin gereist. Die Rennen starten am Freitag, Samstag und Sonntag in verschiedenen Kategorien. Abends sind Partys am Südufer geplant. Samstagabend ist ein Feuerwerk angekündigt.

