Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolfoto) FOTO: Friso Gentsch/dpa Schwerin Zwei Verletzte bei Unfällen Von Christian Koepke | 30.03.2022, 14:33 Uhr

Am Dienstag wurde ein Radfahrer in der Wittenburger Straße in Schwerin von einem Auto erfasst. In der Hamburger Allee stürzte ein E-Scooter-Fahrer.