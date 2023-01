Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen der Unfallursache. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Polizei Zwei Verkehrsunfälle in Schwerin mit verletzten Personen Von Martina Schwenk | 05.01.2023, 14:41 Uhr

An einem Tag musste die Polizei in Schwerin zwei Unfälle mit Verletzten vermerken. In einem Fall wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.