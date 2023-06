In Schwerin kam es zu Unfällen, bei denen Kinder verletzt wurden. Symbolfoto: Maximilian Koch/Imago/Archiv up-down up-down Schwerin Zwei Kinder werden in kurzer Folge bei Unfällen verletzt Von Haley Hintz | 07.06.2023, 13:01 Uhr

In kurzer Folge wurden am Dienstagnachmittag in Schwerin zwei Kinder im Straßenverkehr verletzt.