Nach zwei Unfällen mit Fahrrädern am Dienstag, 26. September, sind zwei Fahrradfahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der erste Unfall – wohl ohne Fremdeinwirkung – passierte gegen 10.30 Uhr in Ostorf. Eine 73-jährige Frau stürzte von ihrem Rad, verletzte sich leicht und wurde zur Vorsorge ins Krankenhaus gefahren, so der Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin Rainer Autzen.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr in der Weststadt. Ein 61-jähriger Mann fuhr an einem stehenden Auto vorbei, zur selben Zeit öffnete die Fahrerin des Wagens die Autotür. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch.

Hinweis der Polizei zur Vermeidung von Dooring-Unfällen

Bei dem Fall in der Weststadt handelt es sich um sogenanntes Dooring. Mit Dooring-Unfällen sind Zusammenstöße zwischen geöffneter Wagentür – Door englisch für Tür – und Fahrradfahrern gemeint. Diese Art von Unfällen ereignen sich gerade in Städten immer wieder, erklärt die Polizei. Dies passiere zumeist, wenn Autofahrer unachtsam ihre Türe öffnen.

Um diese Art von Unfällen zu vermeiden, empfiehlt die Polizei den sogenannten „Holländergriff“, der beim Öffnen der Wagentüren angewendet wird. Dadurch könnten, laut Polizei, viele dieser Unfälle vermieden werden. Dabei wird die Autotür nicht mit der gewohnten Hand geöffnet, sondern mit der Hand, die weiter weg von der Tür ist. Heißt: Auf der Fahrerseite, wird die Türe mit der rechten statt der linken Hand geöffnet. Dadurch werde der Oberkörper gedreht und der Blick richtet sich automatisch nach hinten, erklärt die Polizei.