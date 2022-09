In der Ludwigsluster Chaussee und An der Crivitzer Chaussee müssen Autofahrer am 20. und 21. September auf Baustellen achten. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Baustelle in Schwerin Ludwigsluster Chaussee wird instand gesetzt Von Martina Schwenk | 14.09.2022, 15:46 Uhr

Der Eigenbetrieb SDS arbeitet am 20. und 21. September an der Fahrbahn der Ludwigsluster Chaussee und in der Straße An der Crivitzer Chaussee.