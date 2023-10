Um Frauen in der Landeshauptstadt bei Geschäftsgründungen, dem Berufsalltag und in Sachen Gleichstellung zu beraten, weitet der Zonta-Frauenclub Wismar seine Tätigkeit auf Schwerin aus. „Frauen sind generell immer noch stark unterrepräsentiert“, sagt Claudia Parton, Präsidentin des Wismarer Serviceclubs. Dieses Ungleichgewicht habe immer wieder Auswirkungen auf den Alltag.

Beispiel Kommunalpolitik: Frauen sind in Gemeindevertretungen, in den Kreistagen und auch in der Schweriner Stadtvertretung in der Minderheit. Eine Mehrheit aus Männern entscheiden dort. Beispiel Verkehrssicherheit: Unfalldummys werden auch heute noch nach Männerkörpern konzipiert. Beispiel Notfallmedizin: Erkennungsmerkmale von Schlaganfällen bei Frauen und Männern unterscheiden sich. Frauenspezifische Anzeichen werden in einigen Fällen später erkannt.

Zonta-Club: 4000 Mitglieder in Deutschland, 19 aktive Frauen in MV

„Wir wollen bei unseren Treffen für die Themen sensibilisieren und Frauen ermutigen, sich mehr einzumischen“, sagt Claudia Parton. Zonta ist eine weltweit tätige Organisation Berufstätiger mit etwa 28.000 Mitgliedern in 63 Ländern. In Deutschland sind etwa 4000 Mitglieder in mehr als 130 Vereinen aktiv. Das gemeinsame Ziel ist, die Stellung der Frau zu verbessern – unter anderem in rechtlicher, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und gesundheitspolitischer Hinsicht. Der Zonta-Club aus Wismar mit 19 Teilnehmern ist der einzige in MV.

Zonta-Treffen in Schwerin ab Oktober geplant

Los geht es in Schwerin am Donnerstag um 17.30 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus mit der Serie „Volle Kraft voraus Frauen im Fokus.“ Thema an diesem Abend sind Hilfen bei Unternehmungsgründungen.

Nach einem Impuls von Mascha Thomas-Riekoff, Leiterin des Digitalen Innovationszentrums Schwerin, können Teilnehmer in Gesprächen mehr über versteckte Hürden, Fallstricke und Lösungen erfahren. „Was kann jede Einzelne von uns in ihrem speziellen Umfeld dazu beitragen, Frauen zu fördern, zu stärken“, sagt Heidi Wollensak, Mitglied des Zonta-Clubs Wismar und frühere Präsidentin.

„Wir wollen Mut machen, Gewohntes zu hinterfragen, sich zu vernetzen und gemeinsam eine Verbesserung der Möglichkeiten von Frauen in allen Bereichen voranzubringen“, so Wollensak weiter. Weitere Termine sind am 23. November und 1. Februar 2024, jeweils 17.30 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus geplant.