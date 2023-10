Unbekannte Täter sind am 4. Oktober gegen 23 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Karl-Kleinschmidt-Straße in Schwerin-Krebsförden eingedrungen. Nach Angaben der Polizei haben sie Tabakwaren gestohlen. Die Kripo ermittelt und wertet Spuren aus.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer auffällige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat oder Hinweise zu den gestohlenen Tabakwaren geben kann, sollte sich bitte telefonisch unter der Nummer 0385 51802224 melden. Zeugen können sich über www.polizei.mvnet.de auch an die Online-Wache wenden.