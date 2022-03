Der 41-Jährige, der den Mann mit dem Fahrrad auf der Schulter in Schwerin gesehen hatte, rief sofort die Polizei (Symbolbild). FOTO: Friso Gentsch/dpa Schwerin Aufmerksamer Zeuge ertappt Fahrrad-Dieb auf frischer Tat Von Christian Koepke | 30.03.2022, 15:03 Uhr

Ein Mann wollte am Dienstag ein Kinderfahrrad aus einem Geschäft in der Marienplatzgalerie in Schwerin klauen. Doch er hatte die Rechnung ohne einen 41-Jährigen gemacht.